В Армении за прошедший день подтверждено 152 случая заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 22 декабря в Армении всего подтверждено 343 997 случаев заражения COVID-19, 329 281 из которых вылечились, есть 7 921 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 301 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 6 756 тестов. Подтверждено 152 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 153 заболевших, есть 7 летальных исходов.

Всего проведено 2 миллиона 509 795 тестирований.