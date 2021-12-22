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В Мьянме при сходе оползня пропали без вести около ста человек

В Мьянме при сходе оползня пропали без вести около ста человек

Около 100 человек пропали без вести в результате схода оползня в карьере по добыче нефрита в районе городка Пхакан в штате Качин в Мьянме, десять человек могли погибнуть, как передает Арменпресс, об этом  сообщает местное издание Irrawaddy.

"Более 100 подрядчиков и старателей пропали без вести после оползня в районе Пхакан штата Качин в среду... Предполагается, что по меньшей мере 10 человек погибли", - отмечает издание.

Оползни с катастрофическими последствиями нередко случаются на нефритовых карьерах в районе Пхакана, так как именно там сосредоточены основные мощности страны по добыче нефрита и жадеита, которые поставляются на рынки соседних стран, прежде всего Китая.

Администрация карьеров, в которых работает тяжелая техника, допускает к работе также и индивидуальных старателей, часто селящихся прямо на отвалах карьера, в которых они ищут камни, пропущенные техникой. При оползнях на отвалах карьеров чаще всего гибнут именно индивидуальные старатели.


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