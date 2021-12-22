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Началось внеочередное заседание Совета старейшин Еревана: в повестке вопрос о выражении недоверия мэру города

Началось внеочередное заседание Совета старейшин Еревана: в повестке вопрос о выражении недоверия мэру города

В мэрии Еревана началось внеочередное заседание Совета старейшин.

Как передает «Арменпресс», в повестке заседания - вопрос о вынесении вотума недоверия мэру Еревана Айку Марутяну и выдвижении на этот пост кандидатуры первого вице-мэра Грачья Саркисяна. Процесс инициирован фракцией «Мой шаг». К инициативе присоединилась и фракция «Процветающая Армения».

Совет старейшин тайным голосованием решит вопрос выражения вотума недоверия мэру и избрания нового мэра.
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