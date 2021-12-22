Европейские индексы выросли - 21-12-21
МОСКВА, 22 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 декабря:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.36% и составил 15447.44 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.38% и составил 6964.99 пункта, британский FTSE вырос на 1.38% и составил 7297.41 пункта, а российский RTSI вырос на 1.02% и составил 1573.50 пункта
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