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Зеленский заявил, что Киев готов к диалогу с Москвой в любом формате

Зеленский заявил, что Киев готов к диалогу с Москвой в любом формате

Украина готова к диалогу с Россией в любом формате, как с привлечением посредников, так и напрямую с руководством РФ. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник журналистам украинский президент Владимир Зеленский.

"Мы готовы встречаться с РФ. Мы этого не боимся, готовы в любом формате - как с любыми [привлеченными] партнерами. Готовы и на прямой диалог тет-а-тет", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, повестка возможной встречи с президентом РФ согласовывается и если понадобится, он готов лично позвонить Путину для согласования тем переговоров. "Я считаю, что надо делать все, чтобы выстраивать разные форматы встречи", - указал президент Украины.


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