В Израиле зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма
21:18, 21 Декабрь, 2021
Первая смерть от штамма коронавируса "омикрон" зафиксирована в Израиле. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телерадиокорпорация "КАН".
Как сообщает "КАН", 75-летний мужчина скончался вчера, он сделал только две дозы вакцины и со второй прошло более полугода.
В 18.00 по местному времени началось заседание межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом.
Ранее на этой неделе премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что началась пятая волна коронавируса, в ближайшее время будут обнародованы директивы.
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