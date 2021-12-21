Еврокомиссия ограничила срок действия COVID-сертификата девятью месяцами

Европейская комиссия рекомендовала ограничить срок действия сертификата вакцинации против коронавируса девятью месяцами, после чего будет необходимо сделать дополнительную бустерную дозу вакцины. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в заявлении ЕК.

"Четкий и единый срок действия сертификатов вакцинации гарантирует сохранение координации мер по поездкам (внутри Евросоюза – ред.)", - говорится в документе.

Такое решение было принято на основе "имеющихся научных данных и объективных критериев".