Скончалась Римма Демирчян
Скончалась Римма Демирчян, жена национального героя Республики Армения, политического и государственного деятеля Карена Демирчяна.
Информацию в беседе с Арменпресс подтвердила руководитель отдела по связям с общественностью медицинского центра «Эребуни» Шушан Унанян.
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