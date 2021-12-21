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Скончалась Римма Демирчян

Скончалась Римма Демирчян

Скончалась Римма Демирчян, жена национального героя Республики Армения, политического и государственного деятеля Карена Демирчяна.

Информацию в беседе с Арменпресс подтвердила руководитель отдела по связям с общественностью медицинского центра «Эребуни» Шушан Унанян.


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