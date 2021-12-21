ВОЗ одобрила вакцину от коронавируса Nuvaxovid

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что внесла американскую антикоронавирусную вакцину Nuvaxovid компании Novavax в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях.

"Всемирная организация здравоохранения опубликовала реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) для Nuvaxovid после его оценки и одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам", - как передает

Арменпресс

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РИА новости

, говорится в заявлении.