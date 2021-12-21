Глава МИД Армении  принял делегацию во главе с председателем совета региона Иль-де- Франс Валери Пекресс

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял делегацию во главе с председателем совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс. На встрече также присутствовал председатель «Республиканской» фракции Сената Франции Брюно Ретайо.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны с удовлетворением отметили высокий уровень привилегированных армяно-французских отношений, основанных на взаимном доверии, уважении и взаимопонимании между двумя народами и странами.

Подчеркнута важность постоянной интенсификации взаимодействия между Арменией и Францией, дальнейшего развития сотрудничества в сфере образования и науки, культуры и в ряде других отраслей. Собеседники подчеркнули роль децентрализованного сотрудничества, в том числе между Ереваном и регионом Иль-де-Франс, как важной составляющей укрепления армяно-французских дружественных связей.

Глава МИД Армении также отметил, что одним из приоритетов развития отношений является дальнейшее расширение сотрудничества в торгово-экономической сфере, и важном шагом в этом направлении стала подписанная недавно во время его визита в Армению дорожная карта армяно-французского экономического сотрудничества. В ходе встречи были затронуты вопросы региональной безопасности и стабильности.

Арарат Мирзоян поблагодарил Валери Пекресс за принятую советом региона Иль-де-Франс резолюцию о признании Нагорного Карабаха, а также финансовую помощь для нужд перемещенного в результате войны населения.

Были обсуждены также гуманитарные вопросы, требующие безотлагательного решения, в частности, вопросы немедленной репатриации армянских военнопленных и других удерживаемых в Азербайджане лиц, защиты культурного и религиозного наследия Арцаха на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана.