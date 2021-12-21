Кандидат в президенты Франции подчеркнула важность многопрофильного сотрудничества с Арменией

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян принял делегацию во главе с председателем совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостей, председатель Ален Симонян отметил, что Франция является абсолютным лидером по количеству посещений Армении, что основано на многовековых дружественных отношениях и тесном политическом сотрудничестве между двумя народами.

Ален Симонян поблагодарил Валери Пекресс за принятую советом региона Иль-де-Франс резолюцию о признании Нагорного Карабаха, а также помощь в размере 75 000 евро для нужд перемещенного в результате войны населения.

Собеседники отметили, что децентрализованное сотрудничество между Арменией и Францией является одним из важных компонентов двусторонних отношений.

Поблагодарив за прием, Валери Пекресс подчеркнула важность многопрофильного сотрудничества с Арменией, отметив, что именно поэтому она в качестве кандидата в президенты в первую очередь посетила Армению. По ее словам, две страны являются носителями идентичных универсальных ценностей, и вопросы, касающиеся Армении, не могут оставить Францию равнодушной.

В ходе беседы были затронуты ситуация в послевоенном Арцахе, нерешенные гуманитарные вопросы и проблемы, связанные с сохранением культурного наследия.

В этом контексте были обсуждены приоритеты репатриации удерживаемых в Азербайджане армян. Валери Пекресс подчеркнула роль международного сообщества в процессе урегулирования конфликта.