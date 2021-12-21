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Председатель Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям провел встречу  с послом Китая

Председатель Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям провел встречу  с послом Китая

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Эдуард Агаджанян 21 декабря встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Китайской Народной Республики в Республике Армения А Фан Йонгом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя посла, Э.Агаджанян особо отметил контакты между парламентариями двух стран, взаимодействие групп дружбы, коснулся необходимости реализации имеющегося потенциала в двусторонних отношениях и развития сотрудничества в ряде сфер. По словам председателя комиссии, связи между Арменией и Китаем положительно развиваются со дня установления дипломатических отношений.

Посол подчеркнул необходимость дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и выразил готовность содействовать в этом вопросе.

Затронуты перспективы сотрудничества в сферах туризма, инфраструктур, образования, культуры и других областях. Стороны выразили готовность к реализации взаимовыгодных программ.


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