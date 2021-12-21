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Азиатские индексы снизились - 21-12-21

Азиатские индексы снизились - 21-12-21

ТОКИО, 21 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.08% и составил 28517.59 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.47% и составил 1969.79 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.88% и составил 3625.13 пункта, а HANG SENG вырос на 1.00% и составил 22971.33 пункта.


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