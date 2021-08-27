Предстоящие на 22 декабря мероприятия
17:36, Декабрь 21, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 17:40 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-12-21
- 17:40 Известны имена 10 лучших армянских спортсменов года
- 17:39 Азиатские индексы снизились - 21-12-21
- 17:36 Предстоящие на 22 декабря мероприятия
- 17:22 Движение судов через Босфор возобновили
- 16:54 Президент Армении принял делегацию во главе с председателем совета региона Иль-де- Франс Валери Пекресс
- 16:48 Число случаев заражения "омикроном" в Австрии за неделю выросло в три раза
- 16:35 Кисида заявил о намерении как можно скорее встретиться с Байденом
- 16:30 COAF, ЕС, Министерство экономического сотрудничества и развития Германии развивают туризм в Лори
- 16:26 Депутаты Меджлиса Ирана посетили Мемориал Геноцида армян
- 16:11 IDBank выпустил очередной транш долларовых облигаций 2021 года
- 16:08 Шойгу рассказал о рисках экспорта терроризма из Афганистана в страны ОДКБ
- 16:01 Аргентина безвозмездно передала Боливии 1 млн доз вакцины от коронавируса
- 15:57 Армен Саркисян принял посла Японии в Армении
- 15:54 Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворгяна перенесено на 18 января
- 15:53 В Китае заявили о готовности к переговорам о стратегической стабильности
- 15:50 Два грузинских фильма названы лучшими картинами 2021 года
- 15:36 Строительство спортшколы имени Альберта Азаряна начнется в следующем году
- 15:28 Завершился рабочий визит премьер-министра Никола Пашиняна в Грузию
- 15:13 Ереванский Русский театр на Новый год представит детям спектакль «Маугли»
- 15:12 Армения и Индия могут осуществлять взаимовыгодные программы по ряду сфер: Армен Саркисян принял Кишана Дан Деваля
- 15:10 Благодаря присутствию российских миротворцев в НКР улучшилась гуманитарная ситуация: Владимир Путин
- 14:56 Уникальная коллекция кукол Марины Хачманукян была представлена на выставке «Старый Новый год»
- 14:45 Армянские врачи Украины обсудили алгоритм предоставления Армении содействия
- 14:43 В Спортивно-концертном комплексе в Ереване 22 декабря будет действовать мобильный пункт вакцинации
21:19, 14.12.2021
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21:53, 14.12.2021
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Просмотрели 1511 раз Вопрос требует консенсусного решения: МИД Армении об обсуждении вопроса предоставления Азербайджану статуса наблюдателя
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