Движение судов через Босфор возобновили

Движение судов через пролив Босфор, приостановленное ранее из-за аварии танкера, возобновлено, как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в управлении береговой охраны Турции.

Ранее во вторник ведомство сообщило, что из-за поломки танкера Usichem, перевозящего подсолнечное масло, движение судов по Босфору приостановлено, к месту происшествия были направлены буксиры.

"Аварийный танкер отбуксирован в безопасное место, движение через Босфор возобновилось", - сообщил собеседник агентства.