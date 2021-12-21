Известны имена 10 лучших армянских спортсменов года
17:40, 21 Декабрь, 2021
В результате голосования спортивных журналистов и главных тренеров национальных сборных Армении стали известны имена «10 лучших спортсменов 2021 года».
Как сообщает Арменпресс, в состоявшемся 21 декабря голосовании приняли участие 15 спортивных журналистов и представители национальных федераций.
По итогам голосования лучшими спортсмена Армении за 2021 год признаны:
Алексанян Артур;
Амоян Малхас;
Бачков Ованес;
Давтян Артур;
Лалаян Вараздат;
Даниелян Элина;
Арутюнян Арсен;
Мартиросян Симон;
Минасян Гор;
Чалоян Давид.
Приз «Симпатия года» по голосованию болельщиков получил чемпион мира Малхас Амоян.
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