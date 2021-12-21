COAF, ЕС, Министерство экономического сотрудничества и развития Германии развивают туризм в Лори

ЕРЕВАН, 21 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. COAF, в сотрудничестве с Немецким агентством международного сотрудничества (GIZ) работает над увеличением потока туристов в Лори, демонстрируя природные и культурные ценности региона. Развитие туризма в Лорийской области будет способствовать созданию новых рабочих мест и экономической активности в регионе. В рамках этой инициативы на ущелье Дебед будет построена смотровая площадка, с которой будет открываться великолепный вид на ущелье, демонстрирующее его привлекательность как с точки зрения его размера, так и с точки зрения предоставляемых услуг. В качестве предоставляемых услуг будет расширен центр посетителей COAF, а также будут установлены произведения современного искусства на территории административного района SMART.



Данный проект реализуется в рамках проекта Бизнес-инициативы ЕС «Инновационный туризм и развитие технологий для Армении (ITTD)» в сотрудничестве с Немецким агентством международного сотрудничества (GIZ), при финансовой поддержке Министерства экономического сотрудничества и развития ЕС и Федеративной Республики Германия (BMZ).

В результате этого нового сотрудничества мы продолжаем и расширяем программы, начатые в 2020 году. Вместе с Агентством местных демократических агентств (ALDA) стремясь превратить ущелье Дебед в популярное туристическое направление. Развивая туристический потенциал Лори, создавая новые пешеходные маршруты, создавая возможности для аренды различных туристических объектов, работая над развитием потенциала сотрудников сектора, в регионе закладывается прочный фундамент для развития туризма.



COAF уже имеет опыт превращения Лори в туристическое направление благодаря своему поселению SMART, которое на данный момент включает в себя центр SMART, концептуальный отель и центр для посетителей. SMART Center, будучи образовательным учреждением, также является местом проведения многих мероприятий и конференций. Concept Hotel принимает гостей из разных уголков Армении и из-за рубежа круглый год, а визит-центр предоставляет туристам необходимую информацию coaf.org [email protected] +374 10 502076, возможность арендовать различные туристические аксессуары, такие как еда, отдых и даже возможность заряжать телефон.



Сотрудничество с GIZ умножит наши усилия по развитию туризма, давая возможность повысить привлекательность региона. Открытая смотровая площадка ущелья Дебед позволит туристам полюбоваться видом, а новые пешеходные и велосипедные маршруты позволят посетителям познакомиться с флорой и фауной региона. Произведения современного искусства, размещенные в районе поселка SMART, вместе с многовековыми памятниками, существовавшими в регионе, понравятся тем, кто ценит культурное наследие. Визит-центр, в свою очередь, предоставит туристам возможность перекусить, отдохнуть, познакомиться с туристическими направлениями, арендовать необходимые предметы. Создаваемое мобильное приложение будет содержать всю необходимую туристам информацию и советы. Параллельно со всем этим будет проводиться работа по развитию способностей и навыков сотрудников туристического и гостиничного сектора региона.



О благотворительном фонде "Дети Армении"



Благотворительный фонд «Дети Армении» (COAF) - благотворительная организация, цель которой - улучшить качество жизни сельских жителей Армении с помощью программ развития сообществ, ориентированных на ребенка. Реализация комплексной программной модели Фонда началась в 2004 году. С тех пор были реализованы образовательные, медицинские, социальные и экономические программы, а также инфраструктура, которая имеет жизненно важное значение для сообществ. Бенефициарами этих программ являются более 107 000 жителей 64 общин в 64 общинах Армавирской, Арагацотнской, Лорийской, Гегаркуникской, Ширакской и Тавушской областей Армении. 2015 г. С тех пор COAF разрабатывает и реализует инициативу SMART. SMART продвигает сельский мир через образование, которое приносит пользу людям, обществу и окружающей среде. Первый центр COAF SMART находится в селе Дебет Лорийской области, открытие состоялось 27 мая 2018 года.



Программа бизнес-инициативы ЕС «Инновационный туризм и Развитие технологий для Армении»



Программа бизнес-инициативы ЕС «Инновационный туризм и Развитие технологий для Армении» софинансируется Европейским Союзом, Министерством экономического сотрудничества и развития Федеративной Республики Германии и реализуется Немецким агентством по международному сотрудничеству (GIZ). Общая цель программы - обеспечить всеобщий и сбалансированный инклюзивный рост в сферах туризма и инноваций, который будет обеспечен в северных областях Армении coaf.org [email protected] + 374 10 502076 посредством инновационных туристических инициатив, поддержки высоких технологий и инновационных предпринимателей, обмена международными знаниями исследователей в сфере высоких технологий, а также сетей, способствующих развитию культуры предпринимательства для студентов и населения в целом.

Проект поддержали около 100 предприятий, помогая поддерживать/создавать 400 рабочих мест, и более 800 индивидуальных бенефициаров были вовлечены в различные тренинги.