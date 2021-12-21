IDBank выпустил очередной транш долларовых облигаций 2021 года

21-го декабря этого года IDBank через публичную оферту выпустил очередной транш номинальных купонных облигаций под аббревиатурой AMANLBB2EER3.

Общий объём номинальных купонных облигаций третьего выпуска 2021-го года составляет 5 миллионов долларов США. Срок обращения облигаций составляет 27 месяцев, годовая процентная ставка - 4%, облигации будут выплачиваться ежеквартально.

Облигации будут размещены с 21-го декабря 2021 года по 18-е марта 2022 года включительно. После размещения будет осуществлен листинг облигаций в ОАО «Армянская фондовая биржа». Облигации будут котироваться посредством создателя рынка (Marketmaker).

Для приобретения облигаций IDBank-а необходимо заполнить соответствующую заявку и подать в Банк, после чего приобретенные в IDBank-е облигации Вы можете найти в приложении Idram&IDBank, просто войдя в раздел «Банкинг» в приложении Idram&IDBank и выбрав раздел «Облигации». В приложении представлена вся необходимая информация об облигациях - аббревиатура, количество, номинальная стоимость, годовая процентная доходность, дата выплаты купона, дата погашения купона.

Вся информация про облигации Банка доступна по ссылке.

Привлеченные по номинальным облигациям денежные средства считаются гарантированным банковским вкладом и гарантированы «Фондом гарантирования возмещения вкладов».

Проспект Облигаций зарегистрирован ЦБ РА, решением Председателя ЦБ PА N1/392A от 23-го июля 2021 года. Электронная версия проспекта и основные условия выпуска размещены на официальном веб-сайте IDBank-а.

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