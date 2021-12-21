Строительство спортшколы имени Альберта Азаряна начнется в следующем году

Заместитель министра образования, науки, спорта и культуры Армении Карен Гилоян подвел итоги уходящего спортивного года и рассказал о планах на будущий год.

В разговоре с журналистами Карен Гилоян подчеркнул, что армянские спортсмены в 2021 году на разных турнирах завоевали 199 медалей.

«Это очень высокий результат. Радует, что очень хорошо происходит смена поколений. Изменились и зарплаты спортсменов и тренеров», - как передает «Арменпресс» рассказал Карен Гилоян.

По словам замминистра, в 2022 году министерство намерено построить во всех областях Армении по одному спортзалу.

«Работы продолжаются и в спортшколе имени Артура Алексаняна, и велика вероятность того, что она откроется в 2024 году. В следующем году начнутся также строительные работы спортшколы имени Альберта Азаряна», - сказал Карен Гилоян.