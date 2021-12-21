Завершился рабочий визит премьер-министра Никола Пашиняна в Грузию.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра Армении, главу правительства Армении в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели провожал глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили.

Правительственная делегация, возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном, уже прибыла в Ереван.