Завершился рабочий визит премьер-министра Никола Пашиняна в Грузию
Завершился рабочий визит премьер-министра Никола Пашиняна в Грузию.
Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра Армении, главу правительства Армении в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели провожал глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили.
Правительственная делегация, возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном, уже прибыла в Ереван.
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