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Завершился рабочий визит премьер-министра Никола Пашиняна в Грузию

Завершился рабочий визит премьер-министра Никола Пашиняна в Грузию

Завершился рабочий визит премьер-министра Никола Пашиняна в Грузию.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра Армении, главу правительства Армении в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели провожал глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили.

Правительственная делегация, возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном, уже прибыла в Ереван.


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