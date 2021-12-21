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Ереванский Русский театр на Новый год представит детям спектакль «Маугли»

Ереванский Русский театр на Новый год представит детям спектакль «Маугли»

В новогодние праздники Русский драматический театр им. К. Станиславского представит своим маленьким зрителям спектакль «Маугли» по произведению Редьярда Киплинга.

Как сообщает «Арменпресс», показ спектакля начнется с 22 декабря. До начала спектакля к детям в гости будут приходить Дед Мороз и Снегурочка.

В спектакле задействованы молодые артисты театра. Художник-постановщик - Артур Арутюнян, художник по костюмам - Лусине Карапетян, постановка и музыкальное оформление - Норы Григорян, пластика - Ара Асатуряна.

 


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