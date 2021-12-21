Благодаря присутствию российских миротворцев в НКР улучшилась гуманитарная ситуация: Владимир Путин

Благодаря присутствию миротворцев Российской Федерации в Нагорном Карабахе улучшилась гуманитарная ситуация. Как передает «Арменпресс», об этом на расширенном заседании Коллегии Минобороны заявил президент России Владимир Путин.

«Вот уже более года наши миротворцы помогают поддерживать стабильность в Нагорном Карабахе. Во многом благодаря их усилиям улучшилась гуманитарная ситуация, были разминированы территории ряда регионов, восстановлены объекты социальной инфраструктуры, сохранены памятники истории и культуры», - сказал он.

Путин поблагодарил миротворцев за их профессионализм и стойкость.