Китай в ответ на давление США применит закон о противодействии санкциям

Китайские власти в ответ на усиливающееся давление Соединенных Штатов планируют применить контрмеры на основании недавно принятого в КНР закона о противодействии односторонним санкциям. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"США под предлогом т. н. проблемы нарушения прав человека в Синьцзяне применяют противозаконные санкции в отношении официальных лиц КНР, - заявил он на брифинге. - В связи с подобными ошибочными действиями американской стороны Китай принял решение применить в отношении Соединенных Штатов зеркальные меры на основании закона о противодействии иностранным санкциям".

По словам дипломата, Вашингтон пренебрегает основополагающими принципами развития международных отношений, нанося удар по китайско-американским контактам. " Подобные действия - серьезное вмешательство во внутреннюю политику Китая. <…> Мы выражаем по этому поводу решительный протест", - добавил Чжао Лицзянь.

Обострение отношений Пекина со странами Запада вызывает тема прав нацменьшинств в Китае. Западные государства обвиняют КНР в создании сети исправительных лагерей, где якобы могут принудительно содержаться до 1 млн уйгуров, и использовании труда находящихся там людей. Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании сети пенитенциарных учреждений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Весной этого года США, Канада, Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров, что стало поводом для принятия Китаем ответных мер.