Место и дата проведения Детского Евровидения в Армении будут утверждены в ближайшие месяцы

Благодаря победе, одержанной в Париже 19 декабря, 20-й детский конкурс песни «Евровидение» в следующем году состоится в Армении. Как передает «Арменпресс», с этим официальным заявлением выступили Европейский вещательный союз и Общественное телевидение Армении.

«Песня 14-летней Малены «Ками, Ками» на 19-ом конкурсе «Детское Евровидение» с 224 очками одержала победу. За главный приз боролись представители 19 стран. Это вторая победа Армении на этом конкурсе. В 2022 году Армения во второй раз примет «Детское Евровидение» », - говорится в заявлении.

В заявлении также приводятся слова исполнительного директора детского конкурса Мартина Остердала: «Интересный, высококлассный современный исполнитель из Армении установил новую планку конкурса. Энтузиазм Армении по поводу конкурса безграничен, мы рады сообщить, что Общественное телевидение Армении выразило желание 20-е Детское Евровидение в следующем году провести в Армении. Мы надеемся на сотрудничество с ними, чтобы вместе организовать специальное шоу, которое станет юбилейным».

Генеральный директор Европейского вещательного союза Ноэль Каран добавил:

«Мы очень рады второй победе Армении в Париже на этой неделе. Мы поздравляем Малену и трудолюбивую делегацию Общественного телевидения с их блестящей победой. Мы приветствуем готовность нашего члена ЕВС из Армении принять у себя 20-й Детский конкурс песни Евровидения и в ближайшие месяцы надеемся на блестящее сотрудничество между ЕВС и Общественным телевидением».

По словам генерального директора Общественного телевидения Армении Ованнеса Мовсисяна, с первых же минут премьеры песни, видя бурную реакцию европейских меломанов, была вера в победу Малены, и поэтому с нетерпением будем ждать проведения этого масштабного мероприятия в Армении.

«Наши соотечественники с большим энтузиазмом приветствовали возвращение Армении в семью Евровидения, более того, мы с нетерпением ждем проведения этого впечатляющего мероприятия в нашей стране. Добро пожаловать в Армению», - сказал Ованнес Мовсисян.

Отмечается, что место и дата проведения «Детского Евровидения 2022» в Армении будут определены в ближайшие месяцы.