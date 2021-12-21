Спецпредставитель России заявил об активизации террористов в Сирии

Террористы активизировались практически по всей Сирии, не только на севере страны, сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

В Нур-Султане 21 декабря стартовали переговоры "астанинского" формата по урегулированию в Сирии. Участие в консультациях, которые продлятся два дня, принимают делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии, сирийской вооруженной оппозиции и ООН, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Не может не беспокоить, что в последнее время активизировались террористические группировки – не только на севере Сирии, но практически по всей территории страны", - сказал Лаврентьев журналистам.

Лаврентьев также отметил, что активизация касается и террористической группировки ИГ*.

Он также сообщил, что рассчитывает подробно обсудить варианты активизации противодействия террористическим группировкам и сопряжение усилий всех заинтересованных сторон.

Идлиб, расположенный на севере Сирии, считается единственным регионом Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.