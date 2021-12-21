В этом году, как и всегда, тяжелая атлетика на пике армянского спорта: Пашик Алавердян
Главный тренер сборной Армении по тяжелой атлетике Пашик Алавердян доволен результатами, зарегистрированными штангистами в проходящем году.
«В этом году, как и всегда, тяжелая атлетика находится на пике армянского спорта. Армения завоевала в общей сложности 185 медалей, 97 из которых были выиграны тяжелоатлетами, участвовавшими в чемпионатах мира и Европы, а также в Олимпийских играх. Из этого и исходит та высокая оценка, которую мы должны дать работе федерации», - сказал главный тренер сборной Армении по тяжелой атлетике на встрече с журналистами, организованной в пресс-центре «Арменпресс».
Он подчеркнул, что Международная федерация тяжелой атлетики представила новые весовые категории этого вида спорта, которые будут и на Олимпийских играх: 61, 73, 89, 102 и +102 кг.
«Я доволен своей работой, ведь в списке претендентов на звание лучших спортсменов 7 штангистов, из которых, пожалуй, 3 войдут в десятку. Что касается выступлений наших спортсменов на чемпионате мира, я доволен ими, потому что они дали нашей стране адреналин в эти тяжелые времена», - сказал он.
Пашик Алавердян также сообщил, что тяжелоатлет Симон Мартиросян отныне будет выступать в супертяжелой весовой категории.
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