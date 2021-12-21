Китай выступил против размещения США ракет средней дальности в АТР и Европе

Китай решительно выступает против размещения США ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. Как передает Арменпресс, об этом заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.

"Китай твердо придерживается оборонительного характера национальной оборонной политики, придерживается политики неприменения ядерного оружия первым, Китай никогда не размещал ядерное оружие за пределами своей территории и никогда не предоставлял "ядерный зонтик" другим странам", - заявили в ведомстве на вопрос, нужен ли КНР договор с США, аналогичный тому, который Россия предложила США и НАТО.

В ведомстве отметили, что китайская сторона "много раз ясно выражала свою позицию по вопросу о ракетах средней дальности и решительно выступает против размещения Соединенными Штатами ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе в какой бы то ни было форме".

МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.