У Армении и Грузии есть достаточно серьезное поле для сотрудничества: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян на 11-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Грузией выступил с речью.

Как передает «Арменпресс», правительство сообщает, что премьер-министр коснулся сотрудничества двух стран в различных сферах, а также в региональных процессах.

В частности, он отметил:

«Дальнейшее развитие и углубление отношений с Грузией является одним из важных приоритетов внешней политики нашей страны. Более чем убежден, что для этого есть все предпосылки.

Нет сомнений в том, что дружба, идущая из глубины веков, основанная на общих ценностях, историческом наследии, создает прочную основу и благодатную почву для нашего дальнейшего сотрудничества.

Однако должен признать, что в последние годы пандемия создала самые тяжелые проблемы для всего мира, и армяно-грузинские торгово-экономические отношения не стали исключением.

Помимо пандемии, для экономики Армении были и дополнительные осложнения - последние события в нашем регионе, последняя война. Однако наше сотрудничество не прекратилось, мы продолжили работу по реализации договоренностей, зафиксированных в протоколе 10-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Грузией.

Уважаемые коллеги, нынешний уровень армяно-грузинских торгово-экономических отношений не отражает потенциала двух стран. Очевидно, что в этом плане двустороннее сотрудничество еще не вышло на желаемый уровень, есть необходимость его расширения.

Есть возможности для расширения сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, информационных технологиях, связи, транспорте, энергетике, туризме и других сферах. В этой связи данное заседание межправительственной комиссии должно стать площадкой для обсуждения возможностей дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах экономических отношений. В рамках заседания, надеюсь, мы наметим конкретные шаги по достижению поставленных целей.

Двустороннее сотрудничество между Арменией и Грузией в транспортной сфере является для нас приоритетом. Мы сотрудничаем в рамках ряда международных транспортных структур, придаем большое значение международному транспортному маршруту от Персидского залива до Черного моря, реализации других инициатив в сфере транспорта. Думаю, стоит упомянуть, что дорога, соединяющая Персидский залив с Черным морем, действительно может стимулировать региональное сотрудничество. Вместе с тем, хочу отметить важное обстоятельство, о котором премьер-министр Гарибашвили подчеркнул, что мы рассматриваем отношения с Грузией не только в сфере двустороннего, но и в сфере регионального сотрудничества. Это очень важно в контексте наших отношений. Да, у Армении и Грузии есть серьезное поле для сотрудничества, мы можем содействовать друг друга.

Армения и Грузия имеют большой опыт сотрудничества и в области энергетики. Грузия, как транзитная страна, также играет большую роль с точки зрения надежных и безопасных поставок энергоресурсов в Армению.

Армянская сторона готова поддержать разработку и подписание всех технических приложений к действующему соглашению о строительстве высоковольтной линии электропередачи Армения-Грузия, а также начало строительства новых сетей и на севере Армении.

У наших стран есть большой потенциал для расширения сотрудничества и в сферах цифровизации, телекоммуникаций, высоких технологий, кибербезопасности, почтовых услуг и стартапов. Предлагаем нашим грузинским партнерам изучить возможность открытия в Грузии филиала Центра креативных технологий «ТУМО» », - сказал Пашинян.

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