Использование пути Персидский залив-Черное море может дать толчок региональному сотрудничеству: Никол Пашинян

Премьер-министр РА Никол Пашинян считает, что использование международного маршрута Персидский залив-Черное море может дать импульс региональному сотрудничеству. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр сказал в своем выступлении на 11-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Грузией.

«Двустороннее сотрудничество между Арменией и Грузией в транспортной сфере является для нас приоритетом. Мы сотрудничаем в рамках ряда международных транспортных структур, придаем большое значение международному транспортному маршруту от Персидского залива до Черного моря, реализации других инициатив в сфере транспорта. Думаю, стоит упомянуть, что дорога, соединяющая Персидский залив с Черным морем, действительно может стимулировать региональное сотрудничество. Вместе с тем, хочу отметить важное обстоятельство, о котором премьер-министр Гарибашвили подчеркнул, что мы рассматриваем отношения с Грузией не только в сфере двустороннего, но и в сфере регионального сотрудничества. Это очень важно в контексте наших отношений. Да, у Армении и Грузии есть серьезное поле для сотрудничества, мы можем содействовать друг друга», - сказал Пашинян.

По его словам, в рамках маршрута Персидский залив-Черное море есть два проекта: автомобильный и железнодорожный пути. «Для развития автомобильного маршрута мы строим дорогу Север-Юг, которая соединяет армяно-грузинскую границу с границей Армения-Иран. Мы ведем активные обсуждения с нашими иранскими и грузинскими коллегами по поводу наиболее эффективной работы на этой дороге, и вполне возможно, что здесь мы достигнем полного взаимопонимания. В то же время я хотел бы обратить Ваше внимание на то, что если нам удастся достичь договоренности с Азербайджаном о дорожном сообщении Армения-Азербайджан, этот проект существенно изменится, превратившись в маршрут Север-Юг, Восток-Запад», - заявил премьер-министр РА.

Никол Пашинян представил, что после встречи, организованной в Сочи 26 ноября при посредничестве президента России Владимира Путина, и встречи в Брюсселе 14 декабря при посредничестве президента Совета ЕС Шарля Мишеля появилась возможность достичь с Азербайджаном договоренности о возобновлении дорожного сообщения. «Мы уже достигли принципиальной договоренности с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о возобновлении железнодорожного сообщения. Речь идет о восстановлении железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Хорадиз, надеемся завершить эти работы в ближайшие 2-3 года. Конечно, мы должны работать над тем, чтобы наши договоренности были выполнены», - добавил Никол Пашинян.

Премьер также коснулся мнений некоторых экспертов, что открытие железнодорожного сообщения может быть невыгодным для Грузии. «Я категорически не согласен с этой позицией, потому что, если железная дорога Армения-Нахичевань-Иранская Исламская Республика будет открыта через Джульфу, у нас будет наиболее эффективное и оптимальное железнодорожное сообщение между Персидским заливом и Черным морем. Это ключевой фактор не только для развития, но и для региональной безопасности», - сказал Пашинян.