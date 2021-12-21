Открывшийся в Севане филиал «Тумо» примет 300 воспитанников

Филиал «Тумо»,открывшийся в городе Севан Гегаркуникской области, расположенный вблизи основной школы № 3 им. Владимира Карапетяна, уже официально открыл свои двери, приняв под свою крышу подростков Севанского региона. Как передает «Арменпресс», в официальном мероприятии открытия участие приняли заместитель министра образования и науки РА Жанна Андреасян, глава общины Севан Саргис Мурадян, депутат НС Алхас Казарян, начальник Управления образования, культуры и спорта Гегаркуникской администрации Карен Зазян, члены Совета общины Севан, представители и руководители образовательных учреждений, действующих в общине, представители СМИ и учащиеся.

Чести открыть двери «Тумо» удостоились главы Севанской общины Саргис Мурадян и заместителя министра образования и науки РА Жанны Андреасян.

Сирвард Атанесян, руководитель Ереванского центра Центра креативных технологий «Тумо», ознакомила гостей и участников официального открытия центра с деятельностью «Тумо». «Тумо» общины Севан Гегаркуникской области - второй после филиала Гавара, открывшегося год назад. За одну смену здесь могут пройти курс обучения 16 ребят. По словам главы администрации Гегаркуникской области Карена Зазяна, в настоящее время в филиале Гавара обучаются более 300 мальчиков и двочек, а количество желающих учиться настолько велико, что возникла необходимость и в открытии второго Тумо в Гаваре. И уже более 300 детей записаны в Севанский Тумо.