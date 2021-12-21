Участника штурма Капитолия приговорили почти к четырем годам тюрьмы

Американец Девлин Томсон приговорен к 3 годам и 10 месяцам тюрьмы за нападение на полицейских во время штурма Капитолия США․ Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении минюста США.

"Мужчина был приговорен сегодня к 46 месяцам тюрьмы за нападение на сотрудников правоохранительных органов во время беспорядков в Капитолии США 6 января", - следует из заявления.

Двадцативосьмилетний Томсон наряду с другими участками беспорядков выкрикивал в адрес полиции непристойности и кидал в них различные предметы, в том числе флагшток, а также отобрал у одного их полицейских щит.

Шестого января толпа сторонников тогда еще президента Дональда Трампа взяла здание конгресса штурмом и задержала утверждение итогов выборов, на которых Трамп проиграл Джо Байдену. Погибли несколько человек.