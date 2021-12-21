Правительство ищет альтернативу дороге Верхний Ларс: предлагается возмещение стоимости перевозок на паромах

Министерство экономики Армении предлагает правительству возмещать расходы армянских компаний, осуществляющих грузоперевозки на паромах по маршруту Поти-порт «Кавказ»-Поти.

Об этом «Арменпресс» стало известно из единого сайта проектов правовых актов “e-draft”.

Отмечается, что необходимость принятия проекта обусловлена сокращением проблем, возникающих в сфере грузоперевозок из-за неблагоприятных погодных условий на единственном действующем сухопутном пути из РФ - автодороге Степанцминда-Ларс.

«Учитывая, что использование рассматриваемого в качестве альтернативы сухопутного пути парома является более дорогостоящим для грузоперевозчиков, и может снизить конкурентоспособность армянской продукции на внешних рынках, следовательно, компенсация расходов, возникающих вследствие использования указанного альтернативного средства грузоперевозок, может существенно снизить существующие препятствия, способствуя повышению эффективности грузоперевозок», - отмечено в обосновании проекта.

В проекте отмечается, что с момента вступления Армении в ЕАЭС товарооборот со странами-членами растет из года в год.

«Единственная сухопутная дорога, связывающая Армению со странами-членами ЕАЭС, - Верхний Ларс, проектная пропускная способность которого составляет 170 грузовых и 200 легковых автомобилей в день по двум направлениям. Сейчас это количество увеличилось в несколько раз - 650 грузовых и 1 700 легковых машин в обе стороны. Это число растет с начала лета, что ведет к накоплению. Перевозчики в двух направлениях проезжают через Армению не менее 10 000 раз в год через КПП Верхний Ларс.

Скопление автомобилей на российско-грузинской границе - серьезная проблема. Как известно, единственная действующая сухопутная трасса из России в Армению - трасса Степанцминда-Ларс - регулярно закрывается из-за неблагоприятных погодных условий. В результате на российско-грузинской границе постоянно возникают длинные очереди. Это, безусловно, создает серьезные логистические проблемы для Армении», - говорится в законопроекте.

Принятие проекта позволит армянским компаниям-перевозчикам грузов создать логистическую инфраструктуру, связанную с перевозкой, снизить барьеры, способствовать экспорту армянских товаров на международный рынок, значительно увеличить объем грузоперевозок. Возмещение расходов на паромные перевозки станет новым импульсом для экономики Армении, а также обеспечит достойную альтернативу Верхнему Ларсу.

В проекте отмечается, что сумма, предоставляемая компании бенефициару с целью компенсации стоимости перевозки грузов паромом для одного рейса в порт Поти-Кавказ-Поти, составляет 100 % от стоимости оказания услуги по перевозке грузов каждого бенефициара, но не более 1 млн драмов за один рейс в расчете на одного бенефициара,и 0,5 млн драмов за одно направление.