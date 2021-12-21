"Омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в США

Штамм коронавируса "омикрон" стал доминантным в США, составив почти три четверти случаев за неделю, сообщил медицинский регулятор CDC.

"Омикрон", первый случай которого зафиксирован в США лишь 1 декабря, составил за неделю, завершившуюся 18 декабря, 73,2% всех подтвержденных случаев, тогда как неделей ранее этот штамм имел лишь 12-процентную долю, а остальные случаи приходились на штамм "дельта".

В США впервые зафиксировали смерть человека, зараженного омикрон-штаммом COVID-19, сообщает ABC со ссылкой на систему здравоохранения Техаса, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Представители округа Харрис лишь уточнили, что умерший пациент — "мужчина старше 50 лет", который не был привит и имел серьезные проблемы со здоровьем", — говорится в публикации.

Новую разновидность SARS-CoV-2 — B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Она содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме коронавируса указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, штамм изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например зараженного ВИЧ.