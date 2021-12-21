В Армении за прошедший день подтверждено 137 случаев заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 21 декабря в Армении всего подтверждено 343 845 случаев заражения COVID-19, 329 128 из которых вылечились, есть 7 914 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 309 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 5 932 тест. Подтверждено 137 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 329 заболевших, есть 11 летальных исходов.

Всего проведено 2 миллиона 503 039 тестирований.