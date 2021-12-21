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Ночью температура воздуха в Армении понизится на 14-16 градусов

Ночью температура воздуха в Армении понизится на 14-16 градусов

Днем и ночью 21-го декабря в связи с проникновением холодного атмосферного фронта на всей территории республики время от времени ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - в течение всего дня,  в долинах в вечерние часы - в виде снега.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что в отдельных местах ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, в горных районах - метели и низкая горизонтальная видимость. В горных и предгорных районах днем и в вечерние часы,  в долинах в ночь с 21 на 22 декабря дороги покроются гололедицей.

Температура воздуха с 21 по 26 декабря на всей территории республики в ночное время постепенно понизится на 14-16 градусов, в дневное - на 10-12 градусов.


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