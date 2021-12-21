В Армении наблюдается высокая степень заболеваемости гриппом, болеют дети

В Армении наблюдается высокая степень заболеваемости ОРЗ и гриппа. В разговоре с «Арменпресс» эпидемиолог отдела инфекционных и неинфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА Евгения Хачатрян сообщила, что заболевамость регистрируется как в поликлиниках, так и в больницах. Высокая активность наблюдается в Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Тавушской областях, но более высокие показатели в Ереване.

«По последним данным, на стационарном лечении находится 661 пациентов, около 95% из которых - дети в возрасте от 0 до 18 лет. 17 детей находятся на лечении в реанимационном отделении детских медицинских учреждений Еревана. Дети в возрасте от 0 до 4 лет более уязвимы, у них тяжелое протекание заболевания», - сказала Евгения Хачатрян.

В дошкольных и школьных учреждениях проводится мониторинг. Собранные данные показывают, что количество отсутствий увеличилось.

Представитель Национального центра по контролю и профилактике заболеваний сообщила, что в настоящее время в Армении циркулирует штамм гриппа А H3, который в некоторых случаях имеет довольно острое течение. Симптомы такие же, как при ОРЗ: грипп, ангина, общие мышечные боли, головная боль. Может сопровождаться лихорадкой, но ее может и не быть. Рекомендуется часто проветривать помещения, дезинфицировать руки, соблюдать противоэпидемические правила. Евгения Хачатрян отметила, что одним из возможных профилактических факторов является ношение маски, которая поможет остановить распространения вируса.

Вакцинация - ключ к профилактике гриппа. Евгения Хачатрян отметила, что вакцины от гриппа есть во всех поликлиниках, желающие могут ее получить.

Анна Гзирян