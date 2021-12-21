Европейские индексы снизились - 20-12-21

МОСКВА, 21 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.88% и составил 15239.67 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.82% и составил 6870.10 пункта, британский FTSE снизился на 0.99% и составил 7198.03 пункта, а российский RTSI снизился на 1.61% и составил 1557.64 пункта.