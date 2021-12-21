Цены на цветные металлы - 20-12-21

ЛОНДОН, 21 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 20 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.33% и составила 2675.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.21% и составила 9390.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.24% и составила 2307.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.31% и составила 19245.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.55% и составила 38200.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.15% и составила 3356.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 0.98% и составила 70500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.