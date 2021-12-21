ОДКБ поддерживает шаги Армении по урегулированию ситуации политическим путем: эксклюзивное интервью Станислава Зася

Организация Договора о коллективной безопасности решение Армении и Азербайджана начать демаркацию границы считает важным шагом для предотвращения повторения нынешней ситуации. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась подчеркнул это в эксклюзивном интервью, данном «Арменпресс» накануне запланированного на 21-23 декабря рабочего визита в Армению, отметив, что структура поддерживает шаги правительства Армении по урегулированию ситуации с Азербайджаном политическим и дипломатическим путем.

-Г-н Зась, как Вы оцениваете нынешний уровень развития Организации Договора о коллективной безопасности? Какова ситуация в зоне ответственности ОДКБ, какие меры безопасности предпринимаются, как структура решает свои задачи, каково ее видение будущего?

-Организация Договора о коллективной безопасности является многофункциональной структурой, которая на коллективной основе обеспечивает защиту государств-членов не только от внешней агрессии, но, с учетом меняющихся военно-политических реалий, и от всех видов современных вызовов и угроз, включая терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, нелегальную миграцию, а также в сфере информбезопасности.

Сегодня мы наблюдаем разрастание кризисных явлений в мире. Для государств – членов Организации уровень военной опасности, к сожалению, не снижается. На это указывают, в том числе, расширяющееся в непосредственной близости от западных границ зоны ответственности ОДКБ присутствие войсковых группировок стран НАТО, а также развитие военной инфраструктуры и активизация военной деятельности альянса.

Нас очень беспокоит сохраняющаяся напряженная ситуация на армяно-азербайджанской границе, где периодически происходят боестолкновения и обстрелы, в результате которых, к сожалению, гибнут люди.

В Центрально-Азиатском регионе опасность представляет развитие ситуации в Афганистане, где обстановка остается сложной, напряженной и малопредсказуемой. После смены власти в этой стране сохраняется возможность усиления внутреннего вооруженного противостояния, активизации деятельности террористических организаций, расширения наркотрафика, увеличения неконтролируемой миграции. Страна находится на грани гуманитарной катастрофы.

Мы ведем постоянный мониторинг обстановки в этих кризисных точках в целях своевременного реагирования на ее возможное ухудшение. В ходе совместных мероприятий, в первую очередь учений Коллективных сил ОДКБ, прорабатываем практические меры, призванные обеспечить безопасность в зоне нашей ответственности. Проводим подготовку Миротворческих сил ОДКБ для их возможного задействования в операциях по поддержанию мира. Не снижается актуальность других угроз безопасности нашим странам: терроризм, незаконный оборот наркотиков, нелегальная миграция, киберугрозы. С целью противодействия им в ОДКБ реализуется целый комплекс мер, таких как операция «Наемник», антинаркотическая международная операция «Канал», а также операции «Нелегал» и «ПРОКСИ».

Если говорить о перспективах, то со следующего года мы открываем новое направление – биологическая безопасность. Уже принято решение о создании при Комитете секретарей советов безопасности Координационного совета уполномоченных органов государств –членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности.

-Подразделения Вооруженных сил Азербайджана уже несколько месяцев находятся на территории одной из стран-участниц ОДКБ - Республики Армения. Как Вы оцениваете этот факт, какие шаги будут предприняты для их вывода с суверенной территории Республики Армения?

-Мы обеспокоены напряженной обстановкой на армяно-азербайджанской границе и внимательно ее отслеживаем. Полагаем, что пограничные разногласия нужно решать только политико-дипломатическими средствами и поддерживаем содержащие в Трехстороннем заявлении от 26 ноября с.г. договоренности предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию Комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией при содействии Российской Федерации по запросу сторон.

Очевидно, что меры по деэскалации ситуации как никогда востребованы и имеют первостепенное значение. Поддерживаем шаги, предпринимаемые Правительством Армении по политико-дипломатическому урегулированию ситуации. Считаем это единственным выходом. Кроме того, как представляется, стоит активнее использовать возможности сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Такой подход обеспечил бы необходимые предпосылки для решения данного вопроса.

-Премьер-министр Никол Пашинян заявил на саммите ОДКБ в Душанбе, что логика развития ситуации в различных регионах коллективной безопасности наглядно показала необходимость актуализации механизмов кризисного реагирования: “Очевидна востребованность механизмов постоянного мониторинга, прогнозирования и предупреждения кризисных ситуаций. На практике все это получит очертание, в том числе, и через обеспечение полноценного функционирования Центра кризисного реагирования”. Как Вы относитесь к такому подходу?

-Основная идея создания ЦКР состоит в оптимизации алгоритмов принятия антикризисных решений, а также оперативного предоставления материально-технической и гуманитарной помощи, оказания информационной и политической поддержки в случае возникновения кризисных ситуаций в зоне действия Договора о коллективной безопасности.

В настоящее время ЦКР функционирует, предприняты дополнительные шаги для его кадрового усиления. В соответствии с рекомендациями руководства государств-членов ОДКБ в рамках Центра дополнительно создана оперативная группа по мониторингу военно-политической и военно-стратегической ситуации в зоне ответственности Организации.

В целях совершенствования механизмов кризисного реагирования и повышения эффективности взаимодействия органов ОДКБ проводятся учебные мероприятия. Так, в октябре текущего года проведена совместная деловая игра с привлечением оперативных групп заинтересованных министерств и ведомств государств-членов Организации. В ходе игры отрабатывались вопросы предотвращения и урегулирования кризисной ситуации на территории условного государства с задействованием каналов связи с пунктами управлений национальных органов, уполномоченным на взаимодействие с ЦКР ОДКБ.

-Во время нападения Азербайджана на восточную границу Армении 16 ноября армянские законодатели призвали направить наблюдательскую миссию ОДКБ и от этой силовой структуры ожидались более решительные ответы. Чего ждать Армении от ОДКБ в случае подобных атак?

-В соответствии с уставными документами ОДКБ механизм реагирования на кризисную ситуацию может быть запущен на основании официального обращения государства-члена, оказавшегося в кризисной ситуации, и с согласия всех государств – членов Организации. В этом случае будут организованы консультации государств-членов Организации по вопросам оказания необходимого содействия.

В случае, на который вы ссылаетесь, Ереваном акценты были сделаны на другие механизмы разрешения ситуации. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что после обострения ситуации в Армению для изучения обстановки, уточнения оперативных планов и выработки предложений была направлена Оперативная группа ОДКБ во главе с первым заместителем начальника Объединенного штаба нашей Организации генерал-лейтенантом Хасаном Калоевым, в состав которой были включены представители Секретариата и ОШ ОДКБ. Считаем, что это было крайне важно и достаточно в сложившейся тогда ситуации.

- По итогам трехсторонних переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшхся в Сочи 26 ноября, лидеры трех стран заявили, что условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе и вести дело к созданию двусторонней Комиссии по делимитации государственной границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой с последующей ее демаркацией при консультативном содействии Российской Федерации по запросу сторон. Какую возможную роль в этой работе может сыграть ОДКБ?

-Как я уже отмечал, мы приветствуем решение сторон начать делимитацию и демаркацию границ, рассматриваем его в качестве важного шага в направлении недопущения повторения сегодняшней ситуации.

Полагаем, что консультативную поддержку в этом вопросе, помимо, России, при необходимости, могли бы оказать и другие государства-члены ОДКБ. В частности, речь идет об использовании положительного опыта делимитации границ между Россией и Казахстаном, а также Казахстаном и другими центральноазиатскими странами.

Кроме того, если поступит просьба о подключении ОДКБ к этой работе, то, безусловно, она будет рассмотрена уставными органами Организации и будет принято соответствующее решение.

Также полагаю, что необходимо перевести в практическую плоскость договоренности в рамках Трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных и экономических связей.

Это заметно будет способствовать нормализации обстановки и повышению уровня стабильности в этом регионе.

- Благодарю за интервью.