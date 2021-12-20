Существует взаимопонимание по вопросу расширения и углубления армяно-грузинских экономических отношений: вице-премьер

Вице-премьер Армении Амбарцума Матевосяна в Тбилиси принял участие в 11-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Грузией. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в ходе заседания Амбарцум Матевосян выступил с речью, в которой отметил:

“Уважаемый господин премьер-министр Пашинян,

Уважаемый господин премьер-министр Гарибашвили,

Уважаемые коллеги,

Дамы и господа,

Прежде всего хочу поблагодарить премьер-министра Грузии, Его Превосходительство Гарибашвили и правительство Грузии за теплый прием.

Проведение очередного, 11-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией на высшем уровне говорит о взаимной готовности укреплять и развивать особые дружественные отношения между двумя странами.

Пандемия коронавируса негативно отразилась на мировой экономике, не обойдя стороной также торгово-экономические отношения между Арменией и Грузией. Однако благодаря противоэпидемической стратегии наших стран и реализованным мерам в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы зафиксировали рост объемов двустороннего торгового оборота более чем на 40%. Такая динамика, конечно, вселяет оптимизм, подтверждая, что принятые ориентиры оправданы и соответствуют поставленным перед ними задачам.

Существует взаимопонимание по вопросу расширения и углубления экономических отношений между Арменией и Грузией, а также по выявлению нереализованного потенциала и более эффективному использованию возможностей. Поэтому в повестке дня сегодняшнего заседания межправительственной комиссии важное место отводится стимуляции взаимных инвестиций, укреплению деловых связей, созданию более благоприятных условий для бизнеса, межведомственному сотрудничеству и разработке совместных экономических программ.

Мы придаем большое значение развитию транспортных и коммуникационных связей между двумя странами, и здесь мы достигли хороших результатов, учитывая возобновление регулярных рейсов между Арменией и Грузией с марта 2021 года, открытие пассажирской железной дороги с июня 2020 года, а также увеличение объемов наземных грузоперевозок в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мы также придаем важность укреплению и развитию регионального сотрудничества. В этом вопросе существует обоюдный интерес для обеспечения необходимого участия в международных транспортных и коммуникационных проектах, таких как участие Армении и Грузии в международных проектах транспортных коридоров Север-Юг и Персидский залив - Черное море.

Один из вопросов повестки дня сегодняшнего заседания - сотрудничество в энергетической сфере с учетом ее экономической составляющей и компонентом безопасности. Развитие сотрудничества между Арменией и Грузией в сферах цифровизации, телекоммуникаций, высоких технологий и кибербезопасности становится императивом. Двустороннее межведомственное сотрудничество и проходящие в рамках сегодняшнего заседания обсуждения, уверен, приведут к обоюдно желаемым результатам.

Уважаемые присутствующие,

Пандемия коронавируса еще раз доказала, что победить ее можно только путем взаимной поддержки и объединения усилий. Мы руководствовались именно таким осознанием, работая со всеми международными партнерами, в том числе и Грузией. В контексте нашей готовности к продолжению тесной работы в повестку дня сегодняшнего заседания включено углубление двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, в том числе по разработке и модернизации совместных механизмов и инструментов, направленных на преодоление эпидемии.

Перспективными направлениями экономик наших стран являются туризм и сельское хозяйство. Для того чтобы придать новый импульс сотрудничеству в этих сферах, с нашими грузинскими партнерами обсуждаются текущие программы и перспективные инициативы. Не менее важными в повестке дня межправкомиссии являются вопросы охраны окружающей среды, труда и социальных вопросов, спорта и молодежи.

В настоящее время конкурентоспособная, развивающаяся рыночная экономика должна зиждиться на научно-образовательный и культурный потенциал. С этой точки зрения считаю необходимым обмен передовым опытом в указанных сферах, стимуляцию институционального сотрудничества и продолжение регулярных профессиональных контактов.

Существует несколько десятков международных договоров, соглашений, меморандумов и протоколов, охватывающих практически все сферы отношений между Республикой Армения и Грузией, которые регулярно расширяются и обновляются параллельно с развитием двусторонних отношений.

Уверен, что достигнутые в рамках межправительственной комиссии договоренности обогатят повестку армяно-грузинского многопрофильного сотрудничества новым содержанием и видением. Желаю успехов и плодотворной работы всем участникам заседания”.