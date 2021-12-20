Армения и Грузия постараются увеличить двусторонний товарооборот до 1 млрд долларов:состоялось заседание межправкомиссии

В Тбилиси под председательством премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Гарибашвили состоялось 11-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Грузией. В заседании приняли участие руководители внешнеполитических, экономических, оборонных и других структур правительств двух государств.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в

начале заседания с приветственными речами выступили главы правительств Грузии и Армении.

В своей речи премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, в частности, отметил:

“Господин премьер-министр,

Уважаемые члены делегации,

Дорогие друзья,

Для меня большая честь принимать вас в Грузии, я приветствую моего друга премьер-министра Пашиняна в Тбилиси. Господин премьер-министр, это Ваш второй визит в Грузию в этом году, с удовлетворением хочу отметить, что я тоже был в Армении дважды. Я рад отметить, что между нами существует тесное сотрудничество и основанные на дружбе отношения, и благодарю Вас за такое отношение.

Хочу также поблагодарить Вас за то, что сегодня по нашей инициативе и по нашей договоренности заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству проходит на уровне премьер-министров. Эта комиссия возобновила свою деятельность по Вашей инициативе, много лет заседаний не проводилось.

Мы заинтересованы в том, чтобы существующие между нами очень тесные и дружественные отношения способствовали реальному делу - развитию торгово-экономических связей, разговору о региональных, инфраструктурных и других проектах, которые будут интересны нашим странам.

Хочу отметить, что отношения между нашими странами находятся на высоком уровне, я с гордостью и удовольствием хочу сказать, что таких отношений между нашими странами не было. У нас всегда были тесные, дружественные отношения, но наша заслуга в том, что между нашими правительствами и странами нет недопониманий, у нас идеальные отношения.

Хочу отметить также, что мы заинтересованы в региональном мире и стабильности. Грузия всегда мотивирована играть ключевую роль в этом процессе, поэтому я выступил с инициативой мирного соседства. Господин премьер-министр, я подтверждаю, что мы всегда готовы внести свой вклад в развитие мира и стабильности в регионе.

Уважаемые коллеги, еще раз приветствую всех вас в Тбилиси”.

Премьер-министр Пашинян, в свою очередь, отметил:

“Уважаемый господин премьер-министр, дорогой Ираклий,

Уважаемые участники заседания,

Дамы и господа,

Сердечно приветствую премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и всех участников 11-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Грузией.

Прежде всего, хочу поблагодарить наших грузинских коллег за традиционно теплый прием.

Должен с удовлетворением констатировать, что, несмотря на трудности, сегодня отношения между нашими странами вступили в качественно новый этап и достигнуты успехи в различных сферах.

В 2019 году мы вместе с Грузией поставили перед собой амбициозную цель - увеличить в среднесрочной перспективе объем двустороннего торгового оборота до 1 млрд долларов в год. Пандемия коронавируса замедлила этот процесс, но теперь, когда мы учимся жить параллельно с коронавирусом, я предлагаю подтвердить это намерение. Мы уже обсудили с премьер-министром Гарибашвили и постараемся до 2026 года увеличить товарооборот между нашими странами до 1 млрд долларов.

Это очень важная и амбициозная задача, для решения которой нам необходимо приложить серьезные усилия. Правда, показатель взаимной торговли за первые 10 месяцев этого года уже превысил показатели предыдущих трех лет, но мы все еще далеки от отметки в миллиард долларов и должны серьезно работать в этом направлении.

Мы глубоко убеждены, что у нашего экономического сотрудничества есть соответствующий потенциал, и наша задача - способствовать его полному раскрытию и реализации. Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству - одна из лучших площадок для реализации вышеизложенного, и одним из важнейших шагов на пути к достижению указанной планки является то, что теперь Комиссию возглавляют лидеры двух государств, что также беспрецедентно.

Проведение этого заседания межправительственной комиссии было запланировано на прошлый год, но оно не состоялось из-за пандемии, однако двусторонние контакты как на высшем уровне, так и на уровне руководителей отраслевых ведомств продолжали идти по запланированному динамическому пути.

Сегодня наша двусторонняя повестка дня охватывает множество областей, а дружественные отношения между двумя странами способствуют поддержанию безопасности и стабильности в нашем регионе, о важности чего уже сказал премьер-министр Гарибашвили. Что касается торгово-экономического сотрудничества, то в этой сфере сформировались четкие направления, которые включают транспорт и энергетику, высокие технологии, туризм, сельское хозяйство и другие области.

Хочу подчеркнуть, что одной из важнейших предпосылок для углубления экономического сотрудничества между Арменией и Грузией является взаимное доверие, основанное на историческом братстве наших народов.

Немного отклоняясь от официального протокола, должен подчеркнуть личностную и эмоциональную сторону наших отношений. Причем это касается не только моих отношений с премьер-министром Гарибашвили, но и отношений многих членов наших правительств. Только что озвученный тезис о том, что наши народы веками связывали братские узы, сегодня, прямо сейчас, выражается не только на уровне наших официальных, но и на уровне человеческих отношений.

Существует серьезное человеческое, личное взаимное доверие, и мы должны ценить и укреплять это доверие и уважение.

Встречи лидеров Республики Армения и Грузии носят регулярный характер, и у нас появляется возможность затрагивать всю повестку дня двусторонних отношений. В текущем году мы четыре раза встречались с премьер-министром Грузии в двустороннем формате. Такой динамики в отношениях между нашими странами никогда раньше не было, и наша самая важная задача - в результате всего этого создать новый уровень экономического сотрудничества. Хочу подчеркнуть также, что нам необходимо сделать традиционно высокий уровень наших политических отношений более институциональным.

Уважаемые присутствующие,

В завершение своей речи хочу еще раз поблагодарить за организацию приема армянской делегации на высоком уровне и пожелать успехов и плодотворной работы всем участникам заседания.

Спасибо”.

В ходе заседания обсужден широкий круг вопросов развития и расширения сотрудничества между Арменией и Грузией во всех сферах, намечены предстоящие шаги и планы отраслевых ведомств двух правительств.

По итогам заседания премьер-министры двух стран подписали протокол заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Грузией.