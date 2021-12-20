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Азиатские индексы - 20-12-21

Азиатские индексы - 20-12-21

ТОКИО, 20 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.13% и составил 27937.81 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.17% и составил 1941.33 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.07% и составил 3593.60 пункта, а HANG SENG снизился на 1.93% и составил 22744.86 пункта.


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