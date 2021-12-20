Левон Тер-Петросян и посол РФ обменялись мнениями о региональных развитиях 

Первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян принял в своем частном доме Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь первого президента Армении Арман Мусинян.

«В ходе встречи стороны обменялись мнениями о региональных развитиях, и двусторонне выражено удовлетворение тенденциями стабилизации», - написал Мусинян.