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Левон Тер-Петросян и посол РФ обменялись мнениями о региональных развитиях 

Левон Тер-Петросян и посол РФ обменялись мнениями о региональных развитиях 

Первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян принял в своем частном доме Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь первого президента Армении Арман Мусинян.

«В ходе встречи стороны обменялись мнениями о региональных развитиях, и двусторонне выражено удовлетворение тенденциями стабилизации», - написал Мусинян.


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