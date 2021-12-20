Бустерная доза вакцины от COVID-19 компании Moderna в 37 раз повышает уровень антител на случай контакта со штаммом коронавируса "омикрон". Как передает Арменпресс, об этом сообщается в понедельник в пресс-релизе компании.

"Одобренный в настоящее время бустер вакцины мРНК-1273 в размере 50 микрограмм повышает уровень антител, нейтрализующих "омикрон", приблизительно в 37 раз по сравнению с их уровнями до введения бустера", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Более того, компания исследовала также бустерную дозу вакцины в размере 100 микрограмм. Ее действие вызывает 83-кратное увеличение антител.

В документе отмечается, что такие данные получены в результате клинических испытаний нескольких бустерных разновидностей вакцины Moderna - мРНК-1273 и бустеров мРНК-1273.211 и мРНК-1273.213. В результате изучения выработки антител, получаемых за счет введения разных бустеров, компания приняла решение сосредоточить свои усилия на продолжении изучения эффективности бустера мРНК-1273.

Кроме того, в Moderna заявили, что продолжат разрабатывать полноценную вакцину против штамма "омикрон". Клинические испытания такой вакцины, как ожидается, начнутся в начала 2022 года.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Считается, что штамм "омикрон" вызывает заметно меньше тяжелых последствий при заражении, нежели его "предшественники". В то же время, он превосходит их по скорости распространения.

"Омикрон" обнаружен уже в более 90 странах мира.