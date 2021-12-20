Министерство обороны Армении проведет трехмесячные учебно-тренировочные сборы для резервистов

Министерство обороны опубликовало проект постановления правительства РА о проведении сборов для резервистов сроком на три месяца. «Арменпресс» передает сообщение с единого сайта проектов правовых актов.

Согласно проекту решения, учения пройдут с 15 января по 15 апреля. В сборы будут вовлечены до 65 граждан, из которых 20 - офицерами с медицинскими специальностями, 45 - резервисты рядового унтер-офицерского состава с инженерными специальностями.

Для сборов с 15 января по 15 апреля 2022 года будет задействовано до 45 единиц техники военно-транспортного назначения.