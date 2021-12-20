Глава МИД Ирана отправится в Баку
16:27, 20 Декабрь, 2021
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Амир Абдоллахиан в ближайшие выходные дни собирается в Баку.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде.
По словам пресс-секретаря МИД Ирана, цель визита - обсуждение вопросов сотрудничества в сфере торговли.Источник отмечает, что возможно и обсуждение сложностей, возникших в последнее время в отношениях между Ираном и Азербайджаном.
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