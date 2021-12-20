Победители конкурса «10 лучших спортсменов года» станут известны 21 декабря
Победители конкурса «10 лучших спортсменов года», объявленного в Армении, будут известны 21 декабря. Как передает «Арменпресс», отбор будет проведен по результатам голосования аккредитованных в Министерстве образования, науки, культуры и спорта спортивных журналистов и главных тренеров сборных Армении.
Голосование журналистов начнется в 13:00 21 декабря и продлится до 15:00. Результаты будут подведены на месте по завершении голосования.
В рамках мероприятия заместитель министра ОНКС Карен Гилоян, подводя итоги года, ответит на вопросы журналистов.
В конкурсе участвуют следующие спортсмены:
Алексанян Артур - греко-римская борьба;
Агаджанян Арам - самбо;
Амоян Малхас - греко-римская борьба;
Авакян Карен - тяжелая атлетика;
Бачков Ованнес - бокс;
Галстян Славик - греко-римская борьба;
Самвел Гаспарян - тяжелая атлетика;
Гюрджян Лиана - тяжелая атлетика;
Даниелян Элина - шахматы;
Давтян Артур - спортивная гимнастика;
Лалаян Вараздат - тяжелая атлетика;
Карапетян Андраник - тяжелая атлетика;
Артур Акопян - самбо;
Арутюнян Арсен - вольная борьба;
Мартиросян Арсен - тяжелая атлетика;
Мартиросян Симон - тяжелая атлетика;
Мерджанян Мгер - самбо;
Минасян Гор - тяжелая атлетика;
Мкртчян Акоп - тяжелая атлетика;
Мкртчян Рудик - греко-римская борьба;
Мнацаканян Армен - самбо;Давид Чалоян - бокс.
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