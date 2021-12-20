Победители конкурса «10 лучших спортсменов года» станут известны 21 декабря

Победители конкурса «10 лучших спортсменов года», объявленного в Армении, будут известны 21 декабря. Как передает «Арменпресс», отбор будет проведен по результатам голосования аккредитованных в Министерстве образования, науки, культуры и спорта спортивных журналистов и главных тренеров сборных Армении.

Голосование журналистов начнется в 13:00 21 декабря и продлится до 15:00. Результаты будут подведены на месте по завершении голосования.

В рамках мероприятия заместитель министра ОНКС Карен Гилоян, подводя итоги года, ответит на вопросы журналистов.

В конкурсе участвуют следующие спортсмены:

Алексанян Артур - греко-римская борьба;

Агаджанян Арам - самбо;

Амоян Малхас - греко-римская борьба;

Авакян Карен - тяжелая атлетика;

Бачков Ованнес - бокс;

Галстян Славик - греко-римская борьба;

Самвел Гаспарян - тяжелая атлетика;

Гюрджян Лиана - тяжелая атлетика;

Даниелян Элина - шахматы;

Давтян Артур - спортивная гимнастика;

Лалаян Вараздат - тяжелая атлетика;

Карапетян Андраник - тяжелая атлетика;

Артур Акопян - самбо;

Арутюнян Арсен - вольная борьба;

Мартиросян Арсен - тяжелая атлетика;

Мартиросян Симон - тяжелая атлетика;

Мерджанян Мгер - самбо;

Минасян Гор - тяжелая атлетика;

Мкртчян Акоп - тяжелая атлетика;

Мкртчян Рудик - греко-римская борьба;

Мнацаканян Армен - самбо;

бокс.

Давид Чалоян -