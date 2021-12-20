МИД Ирана: вместо серьезных переговоров по ядерной сделке ЕС занимается дезинформацией

Европейские страны вместо того, чтобы вести серьезный диалог на переговорах по ядерной сделке в Вене, порой проводят кампании по дезинформации. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Три европейские страны вместо того, чтобы тратить силы и энергию на серьезные переговоры, порой проводят кампании в СМИ по дезинформации", - цитирует его пресс-служба ведомства.

Дипломат отметил, что "на сегодняшний день согласовано два текста [соглашения], которые являются результатом очень интенсивных переговоров". "В этих текстах учтено мнение Ирана <...>, и на их основе мы можем продолжать переговоры", - добавил он. "Если бы противоположная сторона с первого дня демонстрировала тот же подход, что был последние два-три дня на переговорах, то мы бы раньше пришли к этим текстам, как к основе для дальнейшего диалога", - сказал Хатибзаде.

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала материал со ссылкой на дипломатов "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия), которые назвали приостановку переговоров "разочаровывающей паузой". В ответ МИД Ирана заявил в субботу, что европейцы неоднократно искажали в своих публичных заявлениях ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки завершился в пятницу в Вене. Переговорщики уже подтвердили, что дальнейшая работа, возобновление которой ожидается после рождественских праздников в Европе, пойдет на основе документов, которые были сформированы к июню 2021 года в ходе шести предыдущих раундов. Отмечалось, что все стороны стремятся к восстановлению СВПД в первоначальном виде.