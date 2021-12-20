В транспортно-логистическом центре (ТЛЦ) "Брузги" недалеко от белорусско-польской границы остаются 600 мигрантов из стран Ближнего Востока, как передает Арменпресс, об этом сообщил начальник отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску Белорусского общества Красного Креста Игорь Трусов.

"Сегодня идет 43-й день для беженцев на границе. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Всего здесь около 600 человек, немалая часть из которых женщины и дети. Белорусская сторона продолжает обеспечивать беженцев всем необходимым", - сообщает Sputnik Беларусь в Telegram.

Также продолжается работа по индивидуальным обращениям беженцев. По запросу им выдаются теплые вещи и обувь, средства гигиены, бутылочки для питания малышей, детские смеси, сообщил Трусов.

Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке.