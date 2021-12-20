Израиль внес США в список запрещенных для посещения стран

Правительство Израиля одобрило внесение США, Италии, Бельгии, Германии, Венгрии, Марокко, Португалии, Канады, Швейцарии и Турции в список "красных" по COVID-19, посещение которых для граждан страны запрещено за исключением особых случаев, как передает Арменпресс, об этом сообщает канцелярия премьер-министра.

Накануне с таким предложением выступила комиссия минздрава страны.

"Кабинет министров одобрил расширение списка красных стран в соответствии с рекомендацией комиссии по классификации министерства здравоохранения, поступившей вчера вечером. Италия, США, Бельгия, Германия, Венгрия, Марокко, Португалия, Канада, Швейцария и Турция будут определены как красные с 21 декабря 2021 года в полночь (ночь со вторника на среду)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта мера должна также быть одобрена комиссией Кнессета по законодательству.

В ночь на понедельник Израиль включил в список красных по COVID-19 стран Ирландию, Испанию, Норвегию, Финляндию, Францию, Швецию и ОАЭ.

Также в список запрещённых для посещения израильтянами входят 50 африканских стран, Великобритания и Дания.

Ранее Израиль до 29 декабря закрыл границы для иностранцев из-за нового штамма COVID "омикрон".